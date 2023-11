VIDEO | Kaaluklassi vahetanud Brasiilia ürgtalent sai endale järjekordse UFC meistrivöö

Pereira liitus UFC-sarjaga alles kaks aastat tagasi, aga mees on löönud selle aja jooksul platsi puhtaks. Mullu novembris alistas ta keskkaalu tiitlimatšis Israel Adesanya, kuid tänavu märtsis võttis uusmeremaalane revanši. Seejärel vahetas Pereira kaaluklassi ning Eesti aja järgi pühapäeva varahommikul alistas ta New Yorkis Tšehhi võitleja Jiri Prochazka.

Pereira on nüüdsest ajaloos üheksas võitleja, kes on UFC-sarjas omanud kahe erineva kaaluklassi meistrivööd. Matši järel kutsus Pereira oma kunagist konkurenti kaalu vahetama, et nad saaksid taas mõõtu võtta. „Hey, Adesanya, tule issi juurde,“ lausus ta ringis.