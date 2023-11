TÄNA DELFI TV-s | Tartu Ülikool jahib Viimsis seitsmendat järjestikust võitu. Ron Laanemaa hooaeg on läbi

Sel hooajal kaheksast mängust kuus võitnud Tartu Ülikool Maks & Moorits hoiab liigas kolmandat kohta, Viimsi on ühe võiduga viimane. Sealjuures on taaralinlased võitnud kuus mängu järjest, viimati alistasid nad kodus 93:71 Valmiera. Tartu Ülikool korvpallisatsi abitreeneri Olari Naritsa sõnul ei tohi nad siiski Viimsi osas valvsust kaotada.

„Paberi peal on paljud korvpallisõbrad ilmselt mängu osas favoriidi paika pannud, aga spordis on küllalt juhuseid, kus reaalne mäng võib minna hoopis muud moodi. Oleme viimastes mängudes saanud oma kokkumängu paremaks ja mitu head võitu ritta. Kui me omad asjad suudame korralikult ära teha, siis võime võidulisa loota. Samas võib just Viimsi sugune noor ja tahtmist täis võistkond oma kodusaalis meid kiirelt maa peale tagasi tuua, ja võiduseeria lõpetada,“ sõnas Narits.

Kuigi tartlased lõid sel hiljuti käed Kristjan Kitsinguga, siis eelnevalt Kalev/Cramo esindanud suur äär ühineb tiimiga uuel nädalal ja Viimsi vastu ta veel kaasa ei tee. Viimsi meeskonnas oli nii häid kui ka halbu uudiseid.

„Võrreldes eelmise mänguga on meil rivis uuesti Kristjan Kokk,“ märkis Viimsi peatreener Valdo Lips, aga sellega hetkel positiivsed uudised ka päädisid. „Selgunud on nüüd ka see, et Ron Laanemaa vigastus on nii tõsine, et sellel hooajal teda enam väljakul ei näe. Ootame endiselt pikisilmi Aleksander Hindi ja Gerrit Lehe taastumist. Mõlematel läheb taastumine plaanipäraselt ja loodetavasti saavad mõne nädala jooksul korvpalli treeningutega alustada. Artem Kovalov on kimpus haigusega ning tema osalemine selgub mängu päeval.“

Lipsu sõnul on Tartul iga positsioon komplekteeritud võrdsete mängijatega ning tegemist on kindlasti sellel hooajal ühe favoriidiga meistritiitlile. „Meie eesmärgiks on üha stabiilsemaks muutuda ning nö kriisi perioode vältida. Kui seda suudame teha, kaitses pingutada ja häid otsuseid vastu võtta, siis on lootust ka võitma hakata,“ lisas juhendaja.