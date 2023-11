TÄNA DELFI TV-s | Tartu Ülikool jahib Viimsis seitsmendat järjestikust võitu

Sel hooajal kaheksast mängust kuus võitnud Tartu Ülikool Maks & Moorits hoiab liigas kolmandat kohta, Viimsi on ühe võiduga viimane. Sealjuures on taaralinlased võitnud kuus mängu järjest, viimati alistasid nad kodus 93:71 Valmiera. Tartu Ülikool korvpallisatsi abitreeneri Olari Naritsa sõnul ei tohi nad siiski Viimsi osas valvsust kaotada.

„Paberi peal on paljud korvpallisõbrad ilmselt mängu osas favoriidi paika pannud, aga spordis on küllalt juhuseid, kus reaalne mäng võib minna hoopis muud moodi. Oleme viimastes mängudes saanud oma kokkumängu paremaks ja mitu head võitu ritta. Kui me omad asjad suudame korralikult ära teha, siis võime võidulisa loota. Samas võib just Viimsi sugune noor ja tahtmist täis võistkond oma kodusaalis meid kiirelt maa peale tagasi tuua, ja võiduseeria lõpetada,“ sõnas Narits.