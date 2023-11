VIDEO | Roald Johannsoni pikk intervjuu Anett Kontaveitiga. „Ütlesin emale 13-aastaselt, et ei mängi enam tennist“

Muu hulgas räägiti Kontaveiti puhul vähem teada faktist, et ta oli lähedal tennisega loobumisele juba 13-aastaselt. „Sain ühe halva kaotuse ja helistasin emale: „Nüüd on nii, et ma kindlasti ei mängi enam tennis.“ Aga ülejärgmine päev läksin uuesti trenni ja sinna see mõte jäi,“ rääkis ta.