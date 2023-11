KOGU TÕDE NÄDALA MÄNGUST | Pärnu leidis põnevuslahingus kangelase üles, Rapla ei suuda muret kuidagi lahendada

Pärnul on kirjas viis võitu ja kolm kaotust, mis annab neile tabelis seitsmenda koha. Viienda järjestikuse kaotuse saanud Rapla on kolme võidu ja kaheksa kaotusega 12. positsioonil. Kuigi hooaeg on kestnud vaid poolteist kuud, on Raplal juba päris keeruline veerandfinaali pääseda. Ühelgi tabelis eespool oleval võistkonnal pole üle viie kaotuse.