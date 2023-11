Afganistanist Eesti pagenud poksitšempion Ismail Haideri: meie riigis on inimelul väike väärtus

Ismail on pärit suurest perekonnast – isa, ema, 5 venda ja 2 õde. Tema isa pidas toidupoodi ja kui poiss polnud koolis, käis ta isal poes abis ja treenis iga päev. Just isa on tema suur eeskuju ja mentor – omal ajal osavat maadlejat üritasid paljud murda, aga ei suutnud. Isa inspireeris ka Ismaili tegelema spordiga ja kõvasti treenima. Ismail alustaski maadlusega, 14-aastaselt hakkas aga tegelema poksi ja MMA-ga. Nüüdseks on ta poksinud üle 15 aasta.

Perekonda on tabanud mitmed tragöödiad, nii et viiest vennast on praeguseks alles vaid kolm. Üks vend tulistati ootamatult surnuks, kui pere oli usutalitusel. Teine vend on kadunud ja pole teada, kas ta on elus või surnud. Ismail räägib, et ka vend oli sporditšempion, kes Afganistanis suuri võite saavutas. Paljud olid tema saavutuste peale kadedad. Ta oli edukas spordis ja just loonud perekonna – tema tütar oli vaid 1-aastane, kui ta kadus. Nüüdseks on tütar 12 ja isast pole endiselt mitte midagi kuulda. Pere hoiab ikka kokku ja kadunud venna naine ja laps elavad vanemate juures.

„Mu vend oli hea inimene. Ta ei teinud kellelegi midagi halba,“ lausub ta. Ismail ütleb kibedalt, et Afganistanis on ainus asi, millel väärtust ei ole, inimelu. Selliseid asju juhtub seal alatihti. Enesetapupommitajad koolides, ülikoolides, spordisaalis. Alles hiljuti plahvatas spordikeskuses pomm, kus hukkus mitu väärt sportlast.

Teekond ohutusse

2021. aastal kukkus kokku Afganistani valitsus ning inimeste elu läks veelgi keerulisemaks. Ismail tunnistab, et ta kartis, et ka temaga võib minna nii nagu vendadega. Ta võttis vastu otsuse kaitsta ennast ja oma perekonda, et nad Afganistanist päästa. Ta sai 4 kuud tagasi võimaluse tulla Eestisse. Praegu elab ta põgenikekeskuses ja ootab, et saaks Eestisse tuua esmajärjekorras oma naise ja kaks last.

„Praegu mind aitab Eesti valitsus ja dokumendid on menetluses, et nad siia tuua,“ räägib ta.