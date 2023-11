Hyundai ei arvesta enam Lappiga? Meeskond tegi soomlase kohta veidra avalduse

Hyundai meeskond teatas Jaapani MM-ralli eel, et Lappil ja tema kaardilugejal Janne Fermil seisab ees esimene võistlus tõusva päikese maal, vahendab Rallit.fi . Kuid juba järgmises lauses tehti soomlaste suunas torge: „Nende eesmärk on jõuda puhtalt finišisse kõigil 22 kiiruskatsel.“

„Kesk-Euroopa ralli võit ning poodiumikohad Monte Carlos ja Horvaatias näitavad, et me oleme suutelised asfaldil edu saavutama. Meie eesmärk on ühendada see hea kiirus Thierry (Neuville) ja Dani (Sordo) kogemustega neil teedel ning lõpetada hooaeg võimalikult tugeva tulemusega. Võit oleks ideaalne viis 2023. aasta lõpetamiseks,“ märkis tiimijuht.