Kalev/Cramo põhimeest seostatakse üleminekuga Hispaania klubisse

Hispaania meedia teatel on Obradoiro juhtkonna esimeseks valikuks just 191 cm pikkune ukrainlane Kovliar.

Kovilari kohta kirjutatakse tutvustuseks, et ta mängib nii FIBA ​​Europe Cupil kui Eesti-Läti liigas ning et ukrainlane on tänavu kogunud keskmiselt 15 punkti - tabades kaheseid 51,3% ja kolmeseid 43,8%-ga -, 6,4 resultatiivset söötu ja 2,7 lauapalli.