TÄNA DELFI TV-s | Nädala mängus on vastamisi Rapla Avis Utilitas ja Pärnu Sadam

Mõlemad meeskonnad asuvad hetkel tabeli teises pooles ja vajaks hädasti võidulisa. Kui Pärnu on nelja võidu ja kolme kaotusega kaheksas, siis Rapla on kolme võidu ja seitsme kaotusega 12. kohal.

Rapla peatreeneri Arnel Dediči kommentaar: „Iga mäng, mis meil ees seisab on praegu meile kahtlemata ülimalt tähtis. Oleme väga raskes olukorras ja sellest välja rabelemine selgelt suurim eesmärk. Pärnu on füüsiline meeskond, kel on samuti tahtmine ennast tõestada nagu meilgi. Saab olema kindlasti põnev ja huvitav mäng. Usun, et suurema tahtejõu ja võitlusvaimuga meeskond väljub siit võitjana.“