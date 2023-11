DELFI VIDEO | Tallinnasse saabunud Ons Jabeur: kui Anett mind kutsus, ütlesin sekunditki mõtlemata „jah“

On sul aega ka vaatamisväärsustega tutvuda, ringi jalutada?

Kas tulemus on homme üldse oluline?

Mitte eriti. Tähtis on, et me mängiksime teineteise vastu kena mängu. Mis juhtub, see juhtub. Kõige tähtsam, et oleksime teineteise jaoks olemas, eriti mina tema jaoks. See on ikkagi ta viimane matš.