TÄNA OTSEBLOGI | Kas Eesti meistriks kroonitakse Flora või Levadia? Kes võidab pronksi?

Flora edestab tiitliheitluses Levadiat kahe punktiga. Levadia vajab võõrsil Paide vastu võitu ja peab lootma, et Flora ei suuda Sportland Arenal Nõmme Kalju vastu viigist enamat. Kõik muud stsenaariumid toovad tiitli Florale. Võrdsete punktide korral on edu Levadial. Delfi Sport on mõlemat mängu kohapeal kajastamas.