Eesti alustab vendade Tõnistete juhtimisel teekonda maailma parima purjetamisriigi tiitli nimel

2018. aastal idee tasandil sündinud SSL Gold Cup on 2023. aasta novembris jõudnud finaalturniirini. Selja taga on testvõistlused ja kvalifikatsiooniring. „Oleme finaalvõistluseks üle nelja aasta valmistunud, mistõttu on väga tore, et saame nüüd lõpuks maailma parima purjetamisriigi tiitli nimel võistelda,“ ütles Eesti rahvusvõistkonna kapten Tõnu Tõniste.

Tänaseks on Maailma Purjetamisliit (World Sailing) kinnitanud SSL Gold Cupi ametlikuks rahvuste maailmameistrivõistlusteks. See tähendab, et tegemist pole mitte paadiklassi tiitlivõistlustega, vaid just rahvuste vahelise võistlusega, mille võitnud riigist saab purjetamise maailmameister. „Sama võistlusformaati võib tulevikus pidada ka teistsuguste paatidega,“ lisas Tõniste. Esimesel SSL Gold Cupil purjetatakse spetsiaalselt võistluste jaoks ehitatud SSL-47 kiiljahil.

Kui SSL Gold Cupi testvõistlused ja kvalifikatsiooniring toimusid Šveitsis Neuchateli järvel, siis finaalturniir peetakse 10. novembrist 3. detsembrini Gran Canaria vetes. „Võrreldes eelvõistlustega on suur muutus loomulikult see, et purjetame nüüd ookeanil. Korralikud lained muudavad paadi käsitlemise oluliselt keerulisemaks,“ sõnas Tõniste.

Finaalturniiril alustab Eesti rahvusvõistkond purjetamist 1/32-finaalist. Samasse alagruppi kuuluvad Tšiili, Kuuba ja Portugal. „Portugal on ilmselt kogu 1/32-finaalide peale üks tugevamaid võistkondi, aga eks vee peal on näha, kui hästi tiimide koostöö sujub,“ ütles Tõniste.