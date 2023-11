DELFI VIDEO | Jürgen Henn tiitliheitlusest: oleme suutnud end pigem heasse seisu vinnata

„Oleme suutnud end vinnata pigem heasse seisu. Kui keegi oleks näidanud käsikirja, kuidas hooaeg läheb ja oleks pakkunud lõppu, et üks mäng ja tiitel on teie, oleksime selle positiivselt otsa vaadanud,“ tõdes matši eel Flora peatreener Jürgen Henn.

Flora oleks võinud tiitli kindlustada juba eelmises voorus, kuid viienda üleminuti väravast saadud 1:2 kaotus FCI Levadialt lükkas kõik viimasesse vooru. „See kaotus oli valus treeneritele ja mängijatele ning kõigile. Seda ei maksa peita. Spordis on nii, et tuleb üle saada. Meil on üks võimalus veel. Me ei kaotanud tiitlit, kaotasime mängu. Tiitel on veel lahtine.“