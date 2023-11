NÄDALAVAHETUSEL DELFI TV-s | Märjamaal mängitakse Eesti-Läti ühisliiga kaks kohtumist

Laupäevase vastase Lekrings meeskonnaga on korra juba see hooaeg võõrsil mõõtu võetud ning selle mängu võitis Sparta seisuga 6:4. Punkt-punktis mängus suutis siiski Eesti valitsev meister oma paremuse maksma panna ja teenida väärtuslikud 3 lisapunkti liigatabelisse.

Rubenega on samuti juba kord võõrsil vastamisi oldud ja ka see võideti väga pingelises mängus seisuga 7-6. Kusjuures Sparta team Automaailm jäi alguses 0-4 taha ning võiduvärav visati alles minut enne lõpuvilet. Mõlemad kohtumised on näidanud, et meeskondade tase on ühtlane ja on oodata väga pingelisi ning põnevust pakkuvaid mänge.