Premier League’i klubi tähtründaja võttis vaimsete probleemide tõttu aja maha

23-aastane Lõuna-Aafrika koondislane rääkis juba suvel, et pärast kodumaalt lahkumist hakkas vaimne tervis talle tõsiselt muret valmistama. Nüüd on Burnley võtnud kasutusele vajalikud meetmed, et mängijale leevendust pakkuda.

„Lyle teatas meile hiljuti, et tal on jätkuvalt vaimse tervisega probleeme,“ teatas Burnley oma kodulehel, et ründaja võtab jalgpallist väikese pausi. „Ta on hetkel spetsialistide hoole all, kes võimaldavad talle abi ja tuge, et tervis korda saaks.“