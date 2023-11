Mängud, mida mäletatakse viie ja kümne aasta pärast! Ojamaa: mängijad ootavad selliseid kohtumisi

Eesti jalgpallimeistrivõistlustel selgub laupäeval Eesti meister. Tiitli nimel heitlevad FC Flora ja FCI Levadia. Flora edu konkurendi ees on kaks punkti. Viimases voorus kohtub Flora koduväljakul Nõmme Kaljuga. Levadia sõidab külla aga Paide Linnameeskonnale. Palju on mängus ka Paide ja Kalju jaoks. Neist esimene soovib kindlustada pronksmedaleid. Kalju sihiks on tõusta aga neljandaks.