Neuville mõtleb vaid MM-tiitlist: kas nüüd või mitte kunagi

Viimasel Kesk-Euroopa rallil saavutatud esikoht annab Neuville`ile optimismi, et ka uus hooaeg võiks alata edukalt, kirjutab DirtFish.

Küsimusele, kas ta tunneb end nüüd piisavalt tugevalt, et võita lõpuks MM-tiitel, vastas belglane: „Ei. Ma arvan, et oleme selleks juba väga ammu valmis olnud. Aga lugu on sama. Ott [Tänak] on proovinud [tiitlit võita] kolm aastat ja ka temal pole õnnestunud.“

Neuville rõhutab, et Hyundai meeskonna uus juhtkond eesotsas Cyril Abitebouli ja François-Xavier Demaison`iga annab talle usku, et 2024. aasta võiks tuua ihaldatud tiitli.

„Kindlasti pole ma kunagi varem nii enesekindel olnud, kui võtmeisikud on paigas. Kuna Cyril on oma ametikohal ja õpib WRC-d ning soovib kindlasti järgmisel aastal tulemuse tuua, ning F-X-i [François-Xavier Demaison] ja Christian Loriaux’ga toimib koostöö samuti hästi,“ sõnas Neuville.

“Nii et kui see [tiitel] ei tule nüüd, siis ei tule see mitte kunagi,“ rõhutab belglane.

Ott Tänaku taasliitumise kohta Hyundaiga ütles belglane: „Iga hooaeg algab kõigi jaoks nullist. Ma arvan, et see tuleb taas huvitav võitlus, nagu see on olnud viimastel aastatel, kui olime meeskonnakaaslased.“

Belglane usub, et tiitliheitlus tuleb järgmisel aastal väga pingeline: „Ilmselgelt tagavad regulatsioonid, positsioonid ja stardijärjekorrad ka selle, et suuri vahesid ei teki [MM-sarjas] kordagi.“