Cronimet liigas sõidavad Eesti klubid punkte jahtima Lätti ja Leetu

Tabeliliidrina läheb nädalavahetusele vastu Selver/TalTech , kes on senisest viiest kohtumisest kõik võita suutnud. Nende vastaseks on laupäeval kell 17.00 Leedu klubi Gargždai Amber Volley ja pühapäeval kell 18.00 lätlaste RTU Robežsardze/Jūrmala.

Amber Volley asub tabelis kahe võidu ja 7 punktiga neljandal kohal, RTU on ühe võiduga viimane.

Tabelis on Pärnul kirjas üks võit ja neli punkti, mis hetkel annab kuuenda koha.

Tabelis on Tartu teisel kohal, viiest mängust on võidetud neli ja punkte on koos 12. Jekabpils hoiab ühe võidu ja 3 punktiga eelviimast ehk seitsmendat kohta.