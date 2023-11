Eesti ja Austria koondislasi saadavad väljakule FC Heliose noored

FC Heliose tegevjuht Urmo Viickbergi sõnul on mängul osalemine noortele justkui preemiareisiks, mida noored ootavad pikisilmi. „Antud mäng kujunes meeskonna jaoks preemiareisiks, kuna järgmiseks aastaks on võideldud välja koht U14 esiliigas. Südi hooaja kulminatsiooniks on paremat preemiat keeruline ette kujutada,“ ütles Viickberg.

Viickberg peab Eesti – Austria koondisemängul osalemist noorte jaoks oluliseks. „Võimalik, et sellest sündmusest saab päästik mitmetele lastele, et jalgpalliga veelgi tõsisemalt tegeleda. Viia väljakule Karl Jakob Hein või Karol Mets on midagi, millest saab rääkida veel pikalt. Tunne, millega koondisemängudele tullakse võiks olla ootusärev – ka selles vanuses lapsed saavad aru, et koondise seis on keeruline, aga mäng algab alati 0:0 seisult ning ühel hetkel peab ju leitama ka võti selle kurva seeria lõpetamiseks,“ rääkis ta.