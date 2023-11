Erakordse tenniseõhtu eel: millega peab publik arvestama enne Anett Kontaveiti lahkumismatši, suurt intervjuud ja kontserti

Tennisefännid, siduge tossupaelad hoolega kinni, sest laupäeval ootab teid unustamatu vaatemäng, kui Anett Kontaveit astub väljakule, tipptasemel viimast korda, vastamisi maailma hetkel nr 7 Ons Jabeuri vastu. On fakt, et see mäng jääb kuldsete tähtedega Eesti tennise ajalooraamatusse. Sel puhul on Anetti läbi päeva filmimas ka kaks videobrigaadi – neist üks teeb temast dokumentaalfilmi, teine valmistab ette Eesti tennise juubelisaadet.

Tenniseetikett: nagu kogenud tennisefännid teavad, on sellel spordialal oma reeglid ja etikett. Liikuda võib ainult punktide vahel, seega istuge mugavalt maha ja hoidke aplausi põnevateks hetkedeks ning arvestage, et kogu aeg liikuda ei saa. Arvestage, et pukikohtunik on maailma hetke üks karismaatilisemaid kohtunikke Kader Nouni Prantsusmaalt, kes on tuntud oma sõbralikult range stiili poolest…