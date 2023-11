TIPPHETKED | Kalev/Cramo küttis kodusaalis Läti klubile sauna

Kalev on hooaega alustanud seitsme järjestikuse võiduga ja hoiab liidrikohta. Ogre on siiani võitnud viis ja kaotanud neli mängu ning paikneb 9. kohal. Kusjuures BK Ogre alistas viimati BC Prometei meeskonna, tânu millele on Kalev ainuke kaotuseta tiim liigas.

Kalevi abitreeneri Indrek Reinboki kommentaar: „ Ogre on sellel hooajal muutnud oma koosseisu kuid on säilitanud oma eristuva stiili. Veteran Dargais ja hiljuti lisandunud Johnson loovad olukordi teisetele ja on ise ohtlikud skoorijad. Ogre mängib pigem kiiret ja agressiivset korvpalli, kus on palju ohtlikke lõikeid ning väljast viskeid. Nad on võistkond, kellega peavad kõik siin liigas arvestama. Soovitan fännidel saali tulla, sest Nurger lubas poolelt väljalt kotti panna kui lõpus vaja on.“