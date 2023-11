Jelena Välbe Ukrainast pärit isast: ma ei tea, kas ta on elus

„Isa elab Ukrainas, sealt on ta pärit,“ rääkis Välbe. „Paraku ma ei suhtle enam temaga. Ma ei tea isegi, kas ta on elus või mitte.“

Välbe lisas, et tema vanemad läksid lahku enne tema sündi. „Minu isa töötas Magadanis taksojuhina,“ rääkis Venemaa suusaliidu juht, kelle sõnul ei olnud tal isaga head suhted ning need katkesid mitukümmend aastat tagasi. „Ta ei tahtnud minult midagi peale raha. Ma olin väsinud rahalehma rollist ning otsustasin suhtluse lihtsalt lõpetada.“

Jelena Välbe ise on avalikult aastaid toetanud president Vladimir Putinit. Ta ei ole hukka mõistnud ka kodumaa sõda Ukrainasse. Samal ajal on ta teravalt kritiseerinud rahvusvaheliste spordiorganisatsioonide sanktsioone venelaste suhtes ning teatanud muu hulgas, et ükski venelasest sportlane ei peaks nendega nõustuma ja neutraalse lipu all võistlema.