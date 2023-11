DELFI FOTOD | Tondiraba jäähallis käivad ettevalmistused Anett Kontaveiti lahkumismänguks

Kuid ürituse pärl on mõistagi Kontaveiti mõõduvõtt pikaaegase sõbrannaga. „Kuigi Ons on minust aasta vanem, siis mängisime koos noorteturniire ja saime tuttavaks. Ta on uskumatult sõbralik, vahetu ja siiras inimene, kelle kohta ükski mängija ei ütle halba sõna. Kuna oleme pärit riikidest, kuhu tenniseturniirid meid enamasti ei too, siis ta on mind Tuneesiasse ja mind teda Eestisse külla kutsunud,“ märkis Kontaveit ja lisas, et Jabeur oli kohe nõus tenniseõhtul osalema.