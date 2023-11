Tallinna MK-etapilgi võidutsenud suusaäss hoidub Norra koondisest ja avalikkusest eemale. Kläbo: ta on teinud omad valikud

23-aastane Skistad tegi eelmisel hooajal senise karjääri parima aasta. Ta võitis viis MK-etappi, kõik esikohad tulid sprindidistantsil. Norralanna oli parim ka märtsis Tallinna Lauluväljakul toimunud MK-l. Hooaja üldarvestuses sai ta sprinterite seas kevadel kuuenda koha.

Eduka hooaja järel on ta aga avalikkuse eest kõrvale hoidunud. Skistad otsustas ka Norra koondisest eraldi treenima hakata, vahendas Dagbladet.

Norra väljaande teatel treenib Skistad koondisest eraldi oma kodukülas Konnerudis. Viimase poole aasta jooksul on ta andnud ühe intervjuu. „Leidsime variandi, mis toimib ja jääme selle juurde. Ootan, mida tulevik toob,“ sõnas ta väljaandele Drammens Tidende.

Suusataja hoiab eemale ka avalikkuse eest. Dagbladet suhtles tema lähedastega, kes andsid teada, et see on Skistadi teadlik otsus. „Tema meetmeks on lõigata välja kõik, mis ei aita tal paremaks suusatajaks saada,“ kirjutas kohalik meedia.

Nii pole ei Norra koondisel ega avalikkusel aimugi, missuguses vormis Skistad uuele hooajale vastu läheb. MK-sarja uus hooaeg algab traditsiooniliselt Rukas. Kolmepäevane minituur algab 24. novembril just sprindiga. Norralased saavad oma suusataja vormist esimese aimduse Beitostolenis toimuval kohaliku hooaja esimesel jõuproovil.

„Kristine näitas möödunud aastal, et tema meetmed toimivad. Saab põnev olema näha, kas nii läheb ka tänavu,“ rääkis Kläbo, kes ise Norra alaliiduga vägikaigast veab. „Tema tegutsemine väärib austust. Ta teeb omad valikud ning tal on kindel plaan. Paistab, et Skistad tegutseb endale tuttavas ja turvalises keskkonnas.“

TV2 murdmaasuusaekspert Petter Soleng Skinstad ootab samuti Skistadi hooaja algust. „See vähene, mida olen tema trennidest näinud, paistab väga lubav. Arvan, et ta on paremini treenitud kui kunagi varem,“ sedastas Skinstad.

Osad koondislased rääkisid meediale, et mõistavad Skistadi otsust, aga tahaksid temaga koos treenida. „Kristine kiirus on teisel tasemel, lisaks on tal head taktikalised oskused. Meil on temalt kindlasti palju õppida,“ rääkis norralanna Mathilde Myrhvold.