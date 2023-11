Mullu Hyundais napilt kohata jäänud maailmameister unistab uuest võimalusest: tunnen, et taset mul veel on

Kahekordne WRC2 maailmameister osales viimati MM-etapi kõrgeimas klassis 2019. aastal, kui ta sõitis viimast hooaega Hyundai ridades. Järgmise aasta MM-rallidel sisuliselt vahele jätnud norralane võitis nii 2021. kui ka tänavusel aastal Škoda autoga WRC2 tiitli. Rallimaailmas see teatavasti ei garanteeri tulevikuks midagi.

Nii otsib Mikkelsen taas võimalusi uuel aastal võistlemiseks. Möödunud hooaja lõpus seostati teda ka Hyundai tiimiga. Nii Rallit.fi kui DirtFish on vahendanud, et norralasel oli Hyundaisse naasmiseks suusõnaline kokkulepe olemas, aga lepinguteni ei jõutud. Nimelt otsustas Hyundai viimasel hetkel palgata tänavuseks aastaks Thierry Neuville’i kõrvale teiseks põhisõitjaks Esapekka Lappi, kolmandat autot hakkasid esialgu jagama Dani Sordo ja Craig Breen . Pärast Breeni traagilist surma sai kolmandas autos võimaluse Teemu Suninen.

„Ei ole lihtne tippklassi tagasi pääseda,“ tunnistas Mikkelsen hiljuti Rallit.fi-le. „Lõpetan oma karjääri sel hetkel, kui tunnen, et mul pole võimalik kõrgeimas klassis õnnnestuda. Praegu tunnen, et taset on. Seega ei kavatse ma alla anda.“