Eesti jalgpallinaiskonna Rahvuste liiga kohtumine Iisraeliga koliti Ungarisse

Iisrael on seni pidanud Rahvuste liigas vaid ühe kohtumise: septembri lõpus kohtuti Tartu Tamme staadionil Eestiga, kelle üle võeti 5:0 võit. Eesti seevastu on ära mänginud neli kohtumist ning tabelisse on kirjutatud kaks võitu Armeenia üle, viik Kasahstaniga ning kaotus Iisraelile.