Jörgen-Matthias Talviku tegi USA-s superkrossi debüüdi

Esimese võistluspäeva kvalifikatsioonis sõitis Talviku välja seitsmenda aja. Eelsõidus sai ta teisena stardist minema ja lõpetas sõidu kolmandal kohal. See tagas talle ka pääsme finaalsõitudesse. Mõlemad põhisõidud lõpetas ta kümnendana. Esimeses põhisõidus võitles Talviku viienda koha peal, kuid konkurent sõitis tal esiotsa alt ning Talviku kukkus ja kaotas esipiduriheebli. Teises sõidus tegi ta vea, kuid jäi siiski enda sooritusega rahule.

Teine võistluspäev algas Talvikule veel paremini. Kvalifikatsioonis kaotas ta liidrile kiire ringi peal vaid poole sekundiga ja sõitis välja viienda aja. Põhisõidus ei saanud Talviku head starti ning hiljem vigastas kukkumise tõttu enda hüppeliigest. „Praegu olemegi kontrollis ja ootame arstidelt vastust, kui tõsine see vigastus on,“ selgitas Talviku.

„Arenacross kogemusena väga meeldis ja kindlasti potentsiaali on. See oli alles mu esimene kross, seega võrreldes teiste poistega on kiirus väga hea,“ rääkis Talviku.