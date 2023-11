DELFI VIDEO | Nimekat tiimi esitlenud mitmevõistleja Johannes Erm: midagi oli vaja muuta

„Rääkisime eelmisel aastal treener Holger Peeliga, et midagi on vaja teha, midagi on vaja muuta ja otsustasime, et see tiim oleks õige suund,“ ütles tänavusel Budapesti EM-il kümnevõistluse rekordi 8484 punktini viinud Erm. „Alge oli võib-olla see, et mõnel alal oli natuke abi juurde vaja. Miks mitte seda abivara laiendada,“ lisas ta.