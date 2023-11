Jon Jonesi suure lahkumisetenduse asemel pakutakse UFC-s lohutusauhinda

11. novembril pidid UFC 295 peamatšis ringi astuma raskekaalu valitsev tšempion Jon Jones ja kahel korral meistrivööd enda käes hoidnud Stipe Miocic. Võitlusõhtuks oli broneeritud New Yorgi legendaarne Madison Square Garden. Ühtlasi ennustati, et sellest saab UFC ajaloo ühe edukama võitleja Jonesi karjääri viimane peatükk. Mõni nädal tagasi sai Jones aga trennis niivõrd ränga trauma, et tema ringi naasmine lükkub kaugemasse tulevikku. Ent võib ka juhtuda, et 36-aastase Jonesi karjäär ongi läbi.