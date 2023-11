„Mäluga ma ei hakka spekuleerima, aga fakt on see, et tase on tõusnud ja ühtlustunud. Eelmisel aastal oli palju rohkem autsaidereid, keda suured kindlasti võitsid. Aga seekord võta Laagri, Pärnu või kes iganes... Levadia läheb mängima ja saab jama kaela, siis on Flora kord ja jälle lähevad punktid kaotsi. Ühesõnaga tase oli ühtlane ja kokkuvõttes väga põnev,“ rääkis Rüütli Delfile antud intervjuus.