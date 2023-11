TÄISPIKKUSES JA FOTOD | Lajal ja Mölder panid kodusel näidisturniiril paremuse maksvusele

Team Alexelat esindasid Oliver Ojakäär, kes on selle aasta US Open’i noorteturniiri võitja paarismängus ning Kenneth Raisma, kelle näol on tegemist endise juunioride maailma seitsmenda reketiga ja Wimbledoni noorteturniiri võitjaga. Neile astusid vastu Team Dream, kuhu kuulusid Eesti esireket Mark Lajal ning tänavune Eesti meistrivõistluste hõbemedalist Markus Mölder.