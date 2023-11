AMETLIK | Kalev/Cramost lahkunud Kristjan Kitsing naaseb sünnilinna klubisse

Tartu meeskonna spordidirektori Janar Taltsi hinnangul näitab see käik ühist soovi tiitel Tartusse tuua. „Tore, et leidsime üheskoos võimalused Kitsingu tagasi Tartusse toomiseks. Mänguliselt annab see kindlasti ühe lisakäigu juurde. Tal on kogemusi ja võitjamentaliteet ning tema meeskonda toomine näitab, et me tõesti pingutame selle nimel, et meistritiitel kevadel Tartusse tuua. Täname kõiki toetajaid, kes andsid oma panuse, et Kitsing Tartusse tulla saaks. Loodame, et see käik toob meeskonnale edu ja kõnetab Tartu publikut,“ ütles Talts.