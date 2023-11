Kuivonen ja Jürgenson said MMil tasavägise mängu järel kaotuse

Treener Rivo Vesik sõnas, et tänane mäng oli eelmisele risti vastupidine. „Nagu noortega juhtuda võib, siis täna oli kõik valesti. Oma vastuvõtt ja tõsted.. see keskendumine oli täiesti kadunud. Mingihetk teises geimis tekkis väike kramp ka, kui vastane hakkas mängima ja siis jäi serv ka nõrgaks. Kõik need elemendid, mis meil eile olid head, olid täna halvad. Serv oli kõige parem, aga mitte piisav,“ kommenteeris Vesik.