INTERAKTIIVNE GRAAFIK | Tennisisti elu kui lakkamatu ümbermaailmareis

„Kõige raskem on (tennise)tuuri juures nii tihe reisimine ja iga nädal uues hotellitoas elamine. Püsivuse puudumine on see, mida kõige vähem igatsema jään,“ rääkis Anett Kontaveit juunis oma karjääri lahkumisest teatamise pressikonverentsil. Panime endise maailma teise reketi kõige edukama hooaja (2021) võistlusgraafika kaardile, illustreerimaks, millise ümbermaailmareisiga on ühe tennisehooaja puhul tegemist.