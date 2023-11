VIDEO | 15-aastane Itaalia tulevikulootus saadeti kõlvatu žesti tõttu väljakult minema

Kauni käärlöögiga Milani teise tabamuse eest hoolitsenud Camarda ei suutnud aga paraku pärast võiduväravat emotsioone tagasi hoida ning tegi PSG mängijate suunas kohatu žesti. Kohtunikel ei jäänud see märkamata ja nooruk saadeti punase kaardiga riietusruumi.

15-aastase Camarda näol on tegemist vaat et suurima Itaalia tulevikulootusega, kes löönud tänavu kõigi sarjade peale kokku 12 mänguga seitse väravat. Itaalia noortekoondiseid on ta esindanud 22 korda ja löönud selle ajaga 13 väravat.