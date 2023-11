Inglismaa jalgpallitähe hotelliarve küünib miljoni euroni

Seetõttu peatub inglane Müncheni ühes luksuslikumas hotellis „Vier Jahreszeiten Kempinski“, kirjutab The Sun.

Müncheni kesklinnas asuv hotell on Bayerni kodustaadionist Allianz Arenast umbes 20-minutilise autosõidu kaugusel.

Jalgpallitähe elamine maksab hotellis koguni 11 500 eurot öö ning praeguseks on kulunud juba üle miljoni. Sviidis on eraldi elutuba, kaks marmorist vannituba, kuus televiisorit ja disainmööbel. Kui Kane soovib, võib ta igal ajal kasutada ujulat.

Sellel lingil (The Sun) näeb fotosid sviidist.

The Suni andmetel kavatseb Kane varsti kolida Müncheni lähedal asuvasse häärberisse. Selles majas on kaheksa magamistuba ning üür küünib 80 000 euroni kuus. Sinna kolivad ka Harry elukaaslane Katie ja nende neli last.