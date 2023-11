Tänak esitas tiimibossist hoopis erineva versiooni: mulle ei pakutud midagi

Tänak naasis selleks hooajaks M-Sporti, kuid kuu aega tagasi selgus, et uueks aastaks kolib 2019. aasta maailmameister tagasi Hyundai meeskonda.

Millener on korduvalt väitnud, et nad tahtsid Tänakuga jätkata. „Keegi ei tahaks Otti kaotada. Ta on MM-sarja üks parimaid, kui mitte parim sõitja. Kuid me peame olema täiskasvanud ja leppima tema otsusega edasi liikuda,“ lausus tiimijuht.

„Ott teab, et tal on veel võimalus meistritiitliks. Kui ta tunneb, et see on tema jaoks parim lahendus, ei kavatse me teda takistada.“

Milleneri sõnadest võis järeldada, et meeskonna eesmärk oli jõuda oma esisõitjaga lepingupikenduseni.

Tänak aga rääkis oma lahkumisest hoopis teistsuguse versiooni.

„Mul oli ainult aastane leping ja mulle ei pakutud pikendust. Mul polnud lihtsalt järgmiseks aastaks lepingut,“ ütles Tänak Rallit.fi-le. „Meil ​​oli arutelusid, kuid jätkamine ei olnud tegelikult valik.“

Järgmisel aastal läheb Tänak oma karjääri teist maailmameistritiitlit jahtima Hyundai Rally1 autoga, mille töökindlust on meeskond püüdnud parandada.

„Tundub, et neil on selge visioon ja selged eesmärgid. Ja see pole ainult jutt, sest tööd tehakse ka taustal. Nad näevad oma eesmärkide saavutamiseks kõvasti vaeva,“ tunnustas Tänak Hyundaid.

Tänakut veenis Hyundaiga liituma ka muudatused, mida on meeskonna struktuuris tehtud. Selle aasta alguses alustas meeskonna juhina tööd Cyril Abiteboul ning suvel asus tehnikadirektori kohuseid täitma Francois-Xavier Demaison.

„Cyril rääkis läbirääkimistel oma visioonist ja eesmärkidest väga selgelt. Läbirääkimised olid seetõttu väga sirgjoonelised,“ lausus Tänak.

Eestlane teeb M-Spordi meeskonna eest oma viimase ralli järgmisel nädalal Jaapanis.