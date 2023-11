Rahapakid lauale! Eesti jalgpallimeistrivõistluste viimases voorus jagatakse suuri summasid

Laupäeval saab lõplikult paika Premium liiga tabeliseis. Eesti jalgpalliklubide puhul on aastaid räägitud, et euroraha on eksistentsi seisukohast ülimalt olulised. Järgmisel suvel saavad rahvusvahelisel tandril võistlustulle asuda neli siinset vutiklubi. Meister alustab Meistrite liiga esimesest eelringist. Ülejäänud kolm aga Konverentsiliiga avaringist. Rahalised käärid esimese ja ülejäänud kolmiku vahel on aga suured.