ML-i PÄEVIK | Kas Kylian Mbappe teab juba ette, et PSG ei võida Meistrite liigat?

Kaks vooru enne alagrupiturniiri lõppu on F-alagruppi juhtimas Dortmundi Borussia, keda peeti loosimise järel surmagrupi kõige nõrgemaks liikmeks. Nüüd on Dortmundil koos 7 punkti. Teine on PSG 6-ga, kolmas AC Milan 5-ga ja viimaseks on langenud Newcastle United 4-ga. Seejuures oli kahe vooru järel just Newcastle meeskonnaks, kelle võimalusi peeti kõige paremateks. Nüüd on kõik vastupidine. End on raskesse seisu panemas ka PSG, keda loeti hooaja eel üheks tiitlisoosikuks. Pärast AC Milani käest saadud kaotust küsisid paljud, kas prantslaste äss Kylian Mbappe ongi sellega leppinud, et PSG ei võida taaskord Meistrite liigat.