Poksisõpru ootab ees „tisside lahing“. Tiitlikaitsja: tal on head rinnad, aga minu omad on paremad

Tiitlit kaitsev Bridges ristis vastasseisu „tisside lahinguks“, viidates sellele, et mõlemad naised tegelevad agaralt OnlyFansi platvormil lisaraha teenimisega.

„Tal [Mathie’l] on samuti head rinnad, aga minu omad on paremad ja olen seega juba võitnud,“ rääkis 37-aastane Bridges enne matši. „Loomulikult on ta väga ilus naine. Ta on samuti OnlyFansis ja töötab pesumodellina.“

Kuigi Bridges on ekspertide arvates suur favoriit, siis austraallanna sõnul ei maksa tal kaasmaalast alahinnata. „Ma tean, et paljud inimesed on ta maha kandnud, aga sama asi juhtus kunagi ka minuga, sest olin kena modell. Olles ta eelnevaid matše nainud, siis arvan, et ta on keeruline vastane.“

Samas on maailmameister veendunud, et suudab tiitlit kaitsta: „Ma tean, et ta annab mulle korraliku lahingu. Ta on visa nagu kõik austraallased, aga ma ei usu, et tal on minu vaoshoidmiseks piisavalt jõudu,“ lisas Bridges.

37-aastane Bridges on profikarjääri jooksul võitnud üheksa matši (neist neli nokaudiga) ja kaotanud ühe. 36-aastasel Mathie’l on kirjas kaheksa võitu (kolm nokaudiga), üks viik ja üks kaotus.