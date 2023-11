Naiste käsipalli karikavõistlustel sai Aruküla kirja esimesed punktid

Aruküla poolt olid resultatiivseimad Karmen Vaiksaar ja Annabel Aavik vastavalt kaheksa ja kuue tabamusega. SK Tapa eest viskas Laura Kärner 10 väravat. „Teadsime juba enne mängu, et peame endast maksimumi anda, et võidupunktid koju jätta. Kui eelmises omavahelises kohtumises oli meil väga kehv päev ning olime kaitses passiivsed, siis vahepealsel ajal oleme treeningus just sellele keskendunud,“ alustas Mistra mängija Annabel Aavik.