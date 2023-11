Rahahädas Barcelona jalgpalliklubi hakkas murust tehtud teemante müüma

FC Barcelona meeskonna eelmine juhtkond viis klubi majanduslikult väga keerulisse seisu ning Kataloonia suurklubi võlakoorem on väidetavalt üle ühe miljardi euro.

Seetõttu on Barcelona olnud viimastel aastatel tõsistes raskustes ka uute mängijate registreerimisega, kuna La Liga nõuete kohaselt peavad tiimide kulud olema vastavuses tuludega ning erandeid selles osas ei tehta.

Hoolimata rahamuredest hakkas Barcelona aga tänavu oma kodustaadionit Camp Noud renoveerima ning hinnanguliselt läheb see maksma üle 1,5 miljardi euro.

Barcelona on seejärel otsinud nutikaid viise, kuidas kukrut täita ja pannud müüki sisuliselt kõik, mis enne suurt remonti Camp Noust alles jäi. Alustades raamitud murulappidest kuni istmete ja väravavõrkudeni välja.

Kõige värskemaks müügiartikliks on aga teemantid, mille valmistamiseks on kasutatud Camp Nou murukattest pärinevat süsinikku. Odavamad vääriskivid lähevad fännidele maksma 2500 eurot ning kallimate maksumus on 15 000 eurot.