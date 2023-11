Euroopa meister avas Moskva kesklinnas tule

Venemaa veebilehe Championati andmetel üritas Ivanov restorani ees kahelt mehelt sigarette osta, kuid olukord lõppes kaklusega. Championati avaldatud valvekaamera videol on näha, kuidas suitsetav mees lööb esmalt Ivanovi ning kukub siis ise pikali.

Praeguseks on Ivanov kinni peetud ning teda ootab ilmselt reaalne vanglakaristus.

Ivanov olevat politseile öelnud, et kaitses antud olukorras oma sõbratari, keda üks meestest oli solvanud. Endine poksija palus oma teo eest vabandust ja ütles, et on valmis kannatanute ravikulud hüvitama.