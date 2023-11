Premium liiga liidrid mängivad üheaegselt Paides ja Tallinnas. Kas karikas ootab võitja selgumist Kosel?

Viimati hakati Premium liiga meistrit viimases voorus korraga eri linnades selgitama 2014. aastal, kui kahepunktise eduga tabelit juhtinud FC Levadia mängis võõrsil Narva Transiga ning Sillamäe Kalev võõrustas teisest kohast kinni hoidnud FC Florat. Kahe staadioni vahe oli 27 kilomeetrit.

Eesti Jalgpalli Liidul oli välja mõeldud skeem, et kui üheaegselt alanud mängudes on ka teisel poolajal tiitli saatus veel lahtine, võtab alaliidu president Aivar Pohlak Narva staadionile viidud karika ja sõidab sellega kahe linna vahel asuvasse punkti. Levadia juhtis Transi vastu avapoolaja järel juba 3:0 ja tuli meistriks 8:1 võidu järel, seega plaani käiku ei lastud. Sillamäe võitis hoopis Florat 3:2 ja napsas Eesti edukaima klubi eest hõbemedali.

Olukord on tänavu sisuliselt sama. Kell 14.00 pannakse laupäeval pall mängu nii Paide Linnameeskonna - FCI Levadia kui ka Tallinnas FC Flora - Nõmme Kalju mängus. Flora edu Levadia ees on samuti kaks punkti.

Delfi uuris jalgpalliliidust, kuidas karika transport seekord lahendatud on. Tuli välja, et EJL-il on juba mitu aastat olnud kaks identset Premium liiga karikat. „Sarnast praktikat kasutavad kõik suuremad liigad, näiteks Inglismaa, aga ka teised. Üks karikatest asub Tallinnas, teine Paides. Mõlemas linnas on täielik valmisolek autasustamiseks,“ avaldas jalgpalliliidu avalike ja koostöösuhete osakonna juhataja Eva Nõmme.

Premium liiga karikas on rändkarikas, millele on graveeritud kõikide eelmiste meisterklubide nimed. Karikas jääb selle enda valdusse saava klubi kätte järgmise hooaja lõpuni.

„Küsime selle tagasi tavaliselt umbes kuu enne liiga lõppu, et see puhastusse saata,“ lisas Nõmme.

„Meistriks tulnud klubil on õigus endale duplikaat tellida. Sellisel juhul on karikale peale märgitud, et tegu on duplikaadiga. Meil on olemas kaks identset karikat. See, mis tuleval laupäeval auhinnaks ei lähe, tuleb jalgpalliliitu hoiule.“