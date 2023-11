M-Spordi boss selgitas, miks Loubet Jaapani rallil starti ei pääse

„Pierre’il on olnud raske hooaeg. Arutasime juba hooaja alguses, et poole kohaga programmist täishooajale üleminek võib tekitada suure pinge. Tal on nüüd olnud mõned rasked rallid,“ sõnas Millener Rallit.fi -le.

„Nüüd on Pierre’il rohkem aega valmistuda ja vaadata, kuidas ta suudaks veel 2024. aasta hooajal selles autos olla. Lisaks tahtsime Adrieni premeerida tema raske töö eest Rally2 autoga. Samas saame hinnata, kuidas ta selle aasta jooksul on arenenud. Panime ta Rally2 autosse, kuid eesmärk on alati olnud, et ta saaks naasta Rally1 autosse tugevama ja küpsema piloodina. Jaapan on ideaalne koht, et näha, milline on praegune olukord,“ selgitas Millener.