Premium liiga 51 leegionäri pingerida | Säravad levadialased, õnnetud paidekad ja Transi 45 minuti mees

Nagu ikka, käime enne pingerea juurde minekut läbi mõned pidepunktid.

1) Miks 51? Kuigi Tallinna Flora, Kuressaare ja Pärnu Vapruse eest ei võistelnud platsil ühtegi võõramaalast, käis teiste meeskondade särgis kokku platsil 51 leegionäri. Sealjuures ma ei arvesta Eestis sündinud, aga Venemaa või halli passi taskus hoidvaid mehi. Mõtle näiteks Levadia Aleksandr Zakarljuka peale. Sealjuures tänavu sai jala, pea või mõne muu kehaosa valgeks üle 30 leegionäri.

2) Tabelisse mahtumiseks pidi leegionär tänavu Premium liigas murul käima. Kõige vähem minuteid teenis nimekirja pääsenutest Narva Transi Momodou Lamin Darboe (45, temani jõuame me väga varsti) ja enim Harju JK Laagri väravavaht Ivans Baturins (3150).

3) Tabeli aluseks polnud pelgalt mänguoskused, vaid ka liigasse jäetud jälg. Kui mõni hea jalgpallur oli läbi hooaja katki, siis see maksis talle päris mitu kohta.

4) Jah, ma tean, see tabel on subjektiivne. Ei saa siiani ei aru kommentaatoritest, kes peavad selle ära mainima. Kas te arvate, et see tuleb mulle üllatusena?

5) Kuna liigast on läbi käinud 51 leegionäri, siis natuke pidin neid grupeerima, nii et siin-seal on mõni mees natuke liiga kõrgel või madalal. Seda läks vaja, sest vastasel juhul ma kirjutanuks seda lugu kolm päeva ning see tulnuks 21 000 tähemärgi asemel veel pikem mammut. Nüüd hoidsin teile elus kümme minutit kokku. Pole tänu väärt!

6) Mängijate statistika on 6. novembri seisuga ehk enne viimast vooru. Aga alustagem...