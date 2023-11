Kläbo haigestus Itaalia laagris koroonaviirusesse

„Täna diagnoositi mul covid. Ma ei ole voodihaige, aga ma pole ka terve. See tähendab, et ma pole pühapäevast saati trennis käinud, kuna tundsin, et keha pole sellises seisus nagu peaks. Nüüd loodan, et saan selle võimalikult kiiresti oma kehast välja,“ teatas Kläbo pressiteate vahendusel.

Norralane jätkas: „On veel vara öelda, millised tagajärjed sellel on minu hooaja algusele. Beitostölen ja Ruka [võistlused] on muutunud küsitavaks, aga vaatame, kui kiiresti ma sellest jamast lahti saan. Nüüd on kõige tähtsam terveks saada – ja et ma ei teeks midagi, mille tõttu see haigus mu kehasse jääb. Lõppude lõpuks sõltun ma oma kehast 100 protsenti.“