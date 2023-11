TÄNA | Meistrite liiga: kas Manchester City ja Barcelona kindlustavad edasipääsu?

Tiitlikaitsjal Manchester Cityl on G-grupis hea võimalus kindlustada pääs 16 sekka. Koduväljakul mängitakse Berni Young Boysiga, keda võõrsil võideti 3:1. Võidu korral jätkab City täiseduga ja on kindlalt grupist edasi, aga miinimumeesmärk on võimalik nelja vooruga täita ka viigi korral, kui Belgradi Crvena zvezda ei suuda samas grupis koduväljakul alistada RB Leipzigit. City poolelt on kahtlane nende esiründaja Erling Haalandi osalemine, kes on hädas hüppeliigesetraumaga.