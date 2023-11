Oliver Jürgens saab enese näitamiseks suurepärase võimaluse. Häberli: tal on tugev ego. See on oluline omadus

Juba aastaid tagasi räägiti, et Eestist on sirgumas ründaja, kelle sarnast pole siinmail ammu nähtud. Eesti koondise sinise särgi tõmbas Jürgens viimati selga 2018. aasta 15. mail, kui ta esindas matšis Poolaga siinset U16 tiimi. Järgnevalt lükkas Jürgens kõik noortekoondiste kutsed tagasi ning tänavu oktoobris ei saanud ta hiljutise operatsiooni tõttu tulla ka A-koondise juurde. Nüüd on Jürgens nimekirjas ning valmis 16. ning 19. novembril peetavates EM-valikkohtumistes Austria ja Rootsiga väljakule jooksma. Koondise peatreeneri Thomas Häberli sõnul oli Jürgens valmis koheselt rahvusesindusse tulema. Samas on selge, et eelseisvad matšid on ka 20-aastase ründaja jaoks suurepärased võimalused.