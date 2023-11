DELFI VIDEO | Naiste koondisesse pikema mängija vaadet toov Timo Eichfuss: tahame, et noored kinnitaksid kanda

„Eesmärgid on seatud, et saaks 2025. aastal edasi mängida. Aga tähtis on see, et koondisesse tulnud paljud noored hakkaksid kanda kinnitama. Me ei saa öelda, et läheme siit kindlalt edasi. Võtame mäng-mängult ja loodame mõned võidud saada. Tahame tüdrukutele näidata Euroopa korvpalli. Teame, milline olukord Eesti naiste olukord praegu on ja eesmärk on näidata, mis toimub mujal maailmas. Võib-olla tekib kontakte ja mine tea, äkki saab keegi Eestist Euroopasse või kuhu iganes. See tuleb naiste korvpallile ainult kasuks,“ rääkis Eichfuss koondise mõttemallist enne valikmänge.